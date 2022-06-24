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В США узнали о готовящейся отставке главы СБУ

07:34
  • пятница
  • 24 июня 2022

Запад уже подыскивает ему замену

Как пишет со ссылкой на источники американская газета Politico, президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова из-за непрофессионализма последнего.

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Уточняется, что вопросом уже занимается дипломат одной из стран Запада, который консультировал Киев по вопросам реформ.

По данным Politico, сегодня значительная часть повседневной деятельности СБУ осуществляется из аппарата президента. В правительстве и в парламенте Баканова критикуют за то, что он "как следует не отреагировал на спецоперацию России и не отдал надлежащих указов своим подчиненным".

Также в материале отмечается, что в СБУ работает более 30 тысяч сотрудников - чуть меньше, чем в ФБР (35 тысяч).

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Иван Баканов
Иван Баканов
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