В США узнали о готовящейся отставке главы СБУ

Запад уже подыскивает ему замену

Как пишет со ссылкой на источники американская газета Politico, президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова из-за непрофессионализма последнего.

Уточняется, что вопросом уже занимается дипломат одной из стран Запада, который консультировал Киев по вопросам реформ.

По данным Politico, сегодня значительная часть повседневной деятельности СБУ осуществляется из аппарата президента. В правительстве и в парламенте Баканова критикуют за то, что он "как следует не отреагировал на спецоперацию России и не отдал надлежащих указов своим подчиненным".

Также в материале отмечается, что в СБУ работает более 30 тысяч сотрудников - чуть меньше, чем в ФБР (35 тысяч).

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