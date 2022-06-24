ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию

07:48
  • пятница
  • 24 июня 2022

Точные даты пока не называются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что предметной подготовки визита Владимира Путина в Турцию не ведется.

Эрдоган: В Европе началась паника из-за спецоперации на Украине
Пятый банк в Турции начал обслуживать клиентов с картой "Мир"

"Предметной подготовки не ведется, есть действующее приглашение, есть намерение президента им воспользоваться, но точно по датам пока понимания нет", - сказал кремлевский спикер.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского лидера посетить страну.

Кроме того, Песков рассказал и о перспективе визита Путина в Иран.

"Со временем обязательно, но пока точные даты не определены", - отметил пресс-секретарь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.