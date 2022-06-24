В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию

Точные даты пока не называются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что предметной подготовки визита Владимира Путина в Турцию не ведется.

"Предметной подготовки не ведется, есть действующее приглашение, есть намерение президента им воспользоваться, но точно по датам пока понимания нет", - сказал кремлевский спикер.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского лидера посетить страну.

Кроме того, Песков рассказал и о перспективе визита Путина в Иран.

"Со временем обязательно, но пока точные даты не определены", - отметил пресс-секретарь.

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