"Настроены решительно": Песков об ответе России на блокаду Калининграда

На принятие решений требуется время

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил в беседе с ТАСС ситуацию с транспортной блокадой Калининграда со стороны Литвы.

"Здесь не нужно спешить, но в то же время мы, конечно, настроены достаточно решительно. Нужно определенное время перед тем, как будут приняты решения", - сказал кремлевский спикер.

По его словам, в Кремле также не исключают, что Литва может отменить решение об ограничении транзита в Калининград.

"Давайте не будем ничего исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда", - добавил пресс-секретарь.

Ранее Литва прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом из регионов России в Калининградскую область.

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