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Рязанские власти подтвердили гибель четырех человек при крушении Ил-76

08:16
  • пятница
  • 24 июня 2022

Пятеро госпитализированы

В результате жесткой посадки транспортного самолета Ил-76 в Рязани погибли четыре человека, пятеро с травмами доставлены в лечебные учреждения. Об этом в пятницу, 24 июня, рассказали в правительстве Рязанской области.

Как уточнили власти региона, самолет упал в районе Михайловского шоссе города Рязани. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В рязанском главке МЧС рассказали, что упавший самолет был не из Оренбургской области, как предполагалось. Информация оперативная, дополнительно будет уточняться, цитирует ведомство РИА Новости.

В Минобороны России ранее подтвердили инцидент с Ил-76 и рассказали, что в ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился.

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Место крушения Ил-76
Место крушения Ил-76
Место крушения Ил-76
Место крушения Ил-76
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