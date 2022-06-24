Двое погибли в ДТП с Mercedes в центре Москвы

В результате аварии автомобиль загорелся

На Зубовском бульваре в центре Москвы рано утром в пятницу произошло ДТП - водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и влетел в стену жилого дома. Об этом сообщила в Telegram столичная прокуратура.

Уточняется, что в результате аварии автомобиль загорелся.

"По предварительной информации, пострадало 8 человек, в том числе 2 человека погибло, 6 госпитализированы", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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