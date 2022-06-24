ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России использовали в спецоперации тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"

08:36
  • пятница
  • 24 июня 2022

Укрыться от залпа "Солнцепека" невозможно

Российские военные применяют в ходе спецоперации на Украине тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", которым невозможно противостоять. Об этом рассказал официальный телеканал Министерства обороны России "Звезда".

Источник сообщил о применении Россией на Украине новых ракет "305"
Минобороны показало видео с артиллеристами морской пехоты

В эфире канала отмечалось, что укрыться от залпа "Солнцепека" невозможно даже в окопах и блиндажах: после попадания 200-килограммового снаряда в цель термобарическая смесь рассеивается в воздухе и взрывается под колоссальным давлением, создавая температуру в 3000 градусов.

Кроме того, этой системе невозможно противодействовать — если только уничтожить ее, поэтому на "Солнцепеки" в ВСУ "объявлена самая настоящая охота", говорится в репортаже.

В спецоперации на Украине задействованы экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" Западного военного округа. "Солнцепек" применяют в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций.

Ранее уже сообщалось о применении российскими военными в ходе спецоперации на Украине новейшего вооружения и боевой техники. В частности, источники рассказали, что Россия задействовала звено из четырех истребителей Су-57, объединенных в единую информационную сеть.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
РСЗО "Солнцепек" ВС России
РСЗО "Солнцепек" ВС России
Удары РСЗО "Солнцепек"
Удары РСЗО "Солнцепек"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.