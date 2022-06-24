ВС России использовали в спецоперации тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"

Укрыться от залпа "Солнцепека" невозможно

Российские военные применяют в ходе спецоперации на Украине тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", которым невозможно противостоять. Об этом рассказал официальный телеканал Министерства обороны России "Звезда".

В эфире канала отмечалось, что укрыться от залпа "Солнцепека" невозможно даже в окопах и блиндажах: после попадания 200-килограммового снаряда в цель термобарическая смесь рассеивается в воздухе и взрывается под колоссальным давлением, создавая температуру в 3000 градусов.

Кроме того, этой системе невозможно противодействовать — если только уничтожить ее, поэтому на "Солнцепеки" в ВСУ "объявлена самая настоящая охота", говорится в репортаже.

В спецоперации на Украине задействованы экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" Западного военного округа. "Солнцепек" применяют в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций.

Ранее уже сообщалось о применении российскими военными в ходе спецоперации на Украине новейшего вооружения и боевой техники. В частности, источники рассказали, что Россия задействовала звено из четырех истребителей Су-57, объединенных в единую информационную сеть.

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