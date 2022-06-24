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Лондон назвал маловероятной высылку нелегалов с Украины в Руанду

08:59
  • пятница
  • 24 июня 2022

Однако такое возможно, заявил британский премьер

Теоретически высылка мигрантов с Украины, попавших в Великобританию с нарушением закона, возможна, хотя это и маловероятно. Об этом в четверг, 23 июня, рассказал британский премьер Борис Джонсон.
Лондон начал отправку нелегальных мигрантов в Руанду

По словам политика, "если вы приезжаете незаконно, то вы обесцениваете всех, кто прибыл легально". Джонсон назвал такие действия сумасшествием и заявил, что они "разрушают безопасные и законные пути" приезда в Великобританию.

Граждане Украины, которым британские власти выдали 130 тысяч виз, могут попасть в Великобританию законными путями, цитирует Джонсона The Guardian.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ранее заявляла, что Лондон уже готов отправить первую партию нелегалов в Руанду, поскольку это "нарушит отвратительную бизнес-модель контрабандистов людьми". О количестве и стране происхождения мигрантов, которых Великобритания отправляет в Руанду, Трасс ничего не сообщала.

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