ООН отвергла обвинения России по вывозу зерна

Организация утверждает, что не предлагала решать эту проблему без учета мнения Москвы

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает за обеспечение одновременного доступа на мировые рынки продовольствия из России и Украины.

Так представитель ООН прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что международная организация пытается сначала договориться об экспорте украинского зерна, а потом российского.

Однако Дюжаррик утверждает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своих усилиях по поставкам большего количества продовольствия на мировые рынки всегда предлагал пакетное соглашение, которое бы включало экспорт продукции России и Украины одновременно, сообщает ТАСС.

Ранее постоянный представитель России в Женеве Геннадий Гатилов рассказал, что Москва продолжает контакты с ООН по вопросам вывоза зерна с Украины. По словам дипломата, план организации предполагает "вывоз зерна из России и украинского зерна — это вторая часть пакета". При этом с российской стороны никаких препятствий для вывоза зерна нет.

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