В Минобороны рассказали о героизме участников СВО

Отличились Кирилл Черепахин и Денис Бедрин

В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о мужестве и героизме российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Гвардии старший матрос Кирилл Черепахин, сопровождая бригаду морской пехоты, обнаружил группу националистов, готовивших нападение на российских военных. Кирилл, заняв выгодную позицию, атаковал боевиков. В ходе боя он получил ранение, но смог сам себе оказать первую помощь и в итоге уничтожил всю группу, состоявшую из пятерых радикалов.

Старший сержант Денис Бедрин во время проверки полевой кабельной линии связи столкнулся с двумя диверсантами, которые устанавливали на дороге взрывное устройство. Старший сержант Бедрин вступил с ними в рукопашный бой, обезвредил и связал подручными средствами. Потом он доставил их в командный пункт, где они рассказали о местах установки других взрывных устройств.

Гвардии старший лейтенант Алексей Бормотов, вместе со своими подчиненными двое суток держал оборону стратегически важного участка. В ходе ожесточенных боев подразделение старшего лейтенанта Бормотова уничтожило до 100 боевиков, четыре БМП и один танк. Националисты понесли значительные потери и отступили, оставив попытки прорыва.

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