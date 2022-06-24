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В Эквадоре во время протестов погибли люди

09:39
  • пятница
  • 24 июня 2022

Более 100 человек арестовали

Не менее четырех демонстрантов погибли во время столкновений с полицией в ходе масштабных протестов в Эквадоре, травмы получили более 120 правоохранителей. Об этом сообщили власти страны. Еще 28 полицейских были похищены, 10 патрульных машин полностью уничтожены. Свыше 100 протестующих арестованы.

Беспорядками охвачены практически все провинции страны, в связи с чем президент Лассо Гильермо ввел чрезвычайное положение. Протесты возглавила Конфедерация Эквадора. Из основных требований к лидеру страны - снизить цены на продукты и топливо, решить проблему безработицы.

Лассо несколько раз призывал к открытому диалогу. В своем видеообращении он говорил, что прислушивается к "потребностям наиболее уязвимых", уделяя особое внимание здравоохранению, межкультурному образованию и прощению долгов. В ответ протестанты обвинили президента в "насмешках, лжи и расизме" против групп коренного населения.

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