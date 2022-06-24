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ВСУ пытались уничтожить здание администрации Пасечника

09:08
  • пятница
  • 24 июня 2022

Над Тепличным была сбита ракета "Точка-У"

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о приказе украинского руководства нанести удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по столице республики Луганску.

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"️Благодаря слаженным действиям ПВО ракета была сбита на подлете в районе населенного пункта Тепличное"️, - написал Марочко в Telegram.

По его словам, анализ показал, что целью удара была администрация главы ЛНР Леонида Пасечника.

Ранее стало известно, что в ночь на пятницу украинские войска выпустили ракеты "Точка-У" по городам Стаханов и Брянка.

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