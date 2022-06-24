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Число случаев оспы обезьян в мире превысило 3,2 тысячи

09:37
  • пятница
  • 24 июня 2022

Зафиксирован один летальный исход

Число подтвержденных случаев оспы обезьян в мире превысило 3,2 тысячи. Об этом в четверг, 23 июня, рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
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Глава ВОЗ подчеркнул, что всего за шесть недель количество случаев заболевания выросло с трех в Великобритании до более чем 3200 в 48 стран, при этом один человек скончался.

Гебрейесус отметил, что передача инфекции от зараженного к любому другому человеку продолжается и, вероятно, недооценивается. Он призвал тщательнее изучить механизм передачи обезьяньей оспы, в частности, в Нигерии, где доля зараженных женщин намного выше, чем в других странах, сообщает РИА Новости.

Положительных результатов тестов на оспу обезьян у населения России пока не зафиксировано. Нет и случаев завоза в страну этой инфекции, сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что с учетом летних отпусков нужно проявить осторожность при планировании поездок.

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