В Конгрессе США предложили расширить эмбарго на товары из России

Речь идет об импорте, который оценивался в 50 млн долларов

Американские конгрессмены Джимми Панетта и Том Райс выступили с инициативой о расширении перечня товаров, запрещенных к ввозу в США из России. Политики призвали разорвать "как можно больше экономических связей" с Москвой.

Конгрессмены разработали законопроект, расширяющий торговые санкции в отношении России. Документ предполагает введение эмбарго на товары, импорт которых в 2021 году оценивался в 50 млн долларов.

При этом законопроект не затрагивает товары, в отношении которых уже введено эмбарго, а также удобрения.

Авторы законодательной инициативы выразили мнение, что это поможет "подорвать" российскую экономику и лишить Москву ресурсов для проведения спецоперации на Украине, сообщает RT.

Ранее американские власти ввели запрет на поставки ряда товаров из России. В частности, под эмбарго попали предметы роскоши, бриллианты, морепродукты.

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