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"Она не забыта": Песков о судьбе ежегодной прямой линии с президентом

09:04
  • пятница
  • 24 июня 2022

Сейчас у Путина есть более важные дела

Ежегодная прямая линия с президентом обязательно состоится, но чуть позже. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Прямая линия - она будет обязательно. Она не забыта, более того - востребована", - сказал Песков (цитата по ТАСС).

Представитель Кремля добавил, что общение президента с россиянами состоится позже, поскольку сейчас у Владимира Путина "очень много более важных мероприятий".

С 2017 года прямая линия с президентом традиционно проходит в июне. Исключением стал 2020 год, когда из-за пандемии коронавируса общением Владимира Путина с россиянами перенесли на декабрь.

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