Британия всячески препятствует возобновлению переговорного процесса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в руандийскую столицу Кигали оценил ситуацию на Украине.

"Мое послание коллегам из G7 и НАТО, в частности, будет звучать так: "Сейчас не время поощрять украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, для которого им предлагается отдать куски своей территории в обмен на прекращение огня. Я думаю, что это было бы катастрофой", - приводит слова политика газета Guardian.

26-27 июня в Германии состоится саммит G7, через несколько дней в Мадриде пройдет встреча НАТО.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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