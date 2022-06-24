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Джонсон призвал не допустить "плохого мира" на Украине

09:21
  • пятница
  • 24 июня 2022

Британия всячески препятствует возобновлению переговорного процесса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в руандийскую столицу Кигали оценил ситуацию на Украине.

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"Мое послание коллегам из G7 и НАТО, в частности, будет звучать так: "Сейчас не время поощрять украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, для которого им предлагается отдать куски своей территории в обмен на прекращение огня. Я думаю, что это было бы катастрофой", - приводит слова политика газета Guardian.

26-27 июня в Германии состоится саммит G7, через несколько дней в Мадриде пройдет встреча НАТО.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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Борис Джонсон
Борис Джонсон
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