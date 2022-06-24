The Lancet: вакцины сокращают число смертей от ковида вдвое

Эксперты призывают бороться с дезинформацией по поводу прививок

Как говорится в исследовании авторитетного научного журнала The Lancet, вакцинация населения мира от коронавируса предотвратила почти 20 миллионов смертей в период с декабря 2020 по декабрь 2021 года.

Ученые сделали вывод, что во всем мире вакцины сокращают потенциальное число летальных исходов вдвое. Уточняется, что без вакцинации от последствий заражения COVID-19 в мире скончались бы 31,4 миллиона человек.

"В будущем необходимо быстрее распространять интеллектуальную собственность на вакцины, с более открытой передачей технологий и знаний, связанных с производством и распределением вакцин", - сказано в материале.

Кроме того, эксперты призывают бороться с дезинформацией по поводу прививок. С начала пандемии во всем мире введено 11,6 миллиарда доз различных вакцин от ковида.

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