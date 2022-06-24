В Херсоне прогремел взрыв

По предварительной информации, погиб один человек

В Херсоне произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию Херсонской области.

"Информацию о взрыве подтверждаем. Сейчас группа выехала на место, разбираются. Данных никаких. Пока, по предварительной информации, погиб один человек", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, инцидент случился в микрорайоне Херсона ХБК. Власти пока не могут уточнить, было ли произошедшее терактом.

ОБНОВЛЕНИЕ (10:10): В результате теракта в Херсоне погиб начальник управления молодежи и спорта региона Дмитрий Савлученко, передает РИА "Новости".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. Херсонская область в настоящее время полностью находится под контролем российских сил.

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