Росздравнадзор опроверг дефицит шунтов для операций

Поставки этих изделий продолжаются в полном объеме

Сообщения о том, что в российских больницах заканчиваются шунты для медицинских операций, не соответствуют действительности. Это следует из комментария Росздравнадзора, опубликованного в пятницу, 24 июня.

В ряде средств массовой информации появились сообщения, что российская система здравоохранения может столкнуться с дефицитом медицинских операционных шунтов.

Однако в Росздравнадзоре отметили, что нНи российские, ни иностранные производители данных медицинских изделий не заявляли об уходе с российского рынка и продолжают производство и поставки медицинских изделий в достаточном объеме.

В НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко и в НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского рассказали, что все необходимые медицинские изделия имеются в нужном количестве, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор выявил риски возникновения дефицита лекарственных препаратов инсулина из-за низких цен регистрации, поэтому в ФАС разрешили перерегистрацию цен на эти препараты на экономически обоснованный уровень.

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