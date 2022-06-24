Economic Times: Индия нарастила закупки российской нефти в 50 раз

Россия стала вторым крупнейшим экспортером нефти в Индию

Нефтеперерабатывающие компании Индии в 50 раз нарастили закупки российской сырой нефти с апреля по июнь. Об этом рассказали информированные источники в правительстве государства.

Как пишет The Economic Times, за указанный период импорт российской нефти впервые составил 10% всей сырой нефти, закупаемой Индией за рубежом. До 24 февраля показатель не превышал 0,2% общего объема индийских закупок.

Благодаря этому Россия вошла в десятку главных поставщиков нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и став вторым крупнейшим экспортером этого сырья в республику после Ирака.

Источники объясняют это стремлением импортеров использовать продажу Россией нефти со скидкой до 30 долларов за баррель на фоне санкций — при том, во всем мире энергоносители дорожают.

Ранее сообщалось, что Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай: Пекин увеличил импорт этого энергоресурса из России в мае 2022 года на 55% в годовом выражении и примерно на 25% по сравнению с апрелем. Благодаря этому Москва потеснила с первого места среди поставщиков в Китай нефти Саудовскую Аравию.

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