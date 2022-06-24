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Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи

09:57
  • пятница
  • 24 июня 2022

Он отмечается 26 июня

Сергей Собянин рассказал об основных молодежных проектах столицы и поздравил с наступающим Днем молодежи. Новая запись появилась в блоге на персональном сайте мэра.

Собянин напомнил, что День молодежи будет отмечаться 26 июня. Главной площадкой праздника станет парк искусств "Музеон", где с 12:00 до 22:00 молодых людей ждут интерактивные игры, мастер-классы, лекции и еще много чего интересного. Завершится День молодежи большим концертом с участием популярных артистов.

Мэр рассказал, что недавно был проведен большой соцопрос в московских вузах, выводы которого можно распространить на всех молодых москвичей.  

"На первом месте – учеба или работа, но увлечения, личная жизнь и общение с друзьями тоже очень важны. Большинство сосредоточено на учебе, но примерно четверть имеют регулярную подработку. В основном, конечно, в ресторанах и магазинах, но немало и тех, кто уже в вузе начинает работу по специальности. Каждый четвертый молодой человек планирует начать собственное дело, но все же большинство выбирает работу по найму", - написал мэр.

В свободное время молодые люди чаще всего слушают музыку, занимаются спортом, читают книги, увлекаются творчеством.

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