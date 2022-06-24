Фестивали в честь Дня молодежи пройдут в 10 городах

В программе - выступления известных артистов и тематические мероприятия

Масштабные фестивали, посвящённые Дню молодёжи, пройдут в 10 российских городах, в том числе в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке. Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции в столице. В программах - выступления известных артистов, и конечно, тематические мероприятия от крупных госкорпораций и общественных организаций.

"Любое сложное время - это всегда время возможностей. Наша задача в рамках дня молодежи показать, какое количество возможностей существует для молодежи в нашей стране. Фестивали, которые пройдут в разных регионах, - это то самое пространство возможностей", - заявила глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

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