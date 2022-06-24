Россияне смогли увидеть уникальный парад планет

В один ряд выстроились сразу семь планет

Зрелищное и довольно редкое астрономическое событие - парад планет - могли наблюдать жители России. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн выстроились в одну линию на небе.

"Мы можем их увидеть в достаточно узком секторе - этот сектор составляет около 100 градусов. Можно представить, что вы выходите рано утром, где-то в три часа, и говорите: "Здравствуйте, планеты!" И они все расположатся от руки до руки в этом секторе неба", - объясняет астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

В парадную шеренгу также встали Уран и Нептун. Но эти небесные тела находятся настолько далеко от Земли, что разглядеть их можно лишь в телескоп. Зато между Венерой и Марсом уже этой ночью ярко сиял серп убывающей Луны. Лучшие зрительские места на этом шоу достались жителям южных широт. Парад планет продолжится до конца месяца. По словам учёных, в следующий раз такое небесное событие произойдёт только через 18 лет.

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