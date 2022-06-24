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Челябинка отбила косулю у своры голодных собак

11:59
  • пятница
  • 24 июня 2022

Теперь детеныш в приюте - завтракает козьим молоком и дружит с кроликом

Жительница Челябинска спасла крошечного детёныша косули. Неравнодушная женщина нашла его около дома и буквально вырвала из лап разъярённых собак. Теперь двухнедельный малыш в безопасности, окружён заботой и любовью. И уже обрёл новых друзей.

Козье парное молоко - по расписанию - каждые 4 часа. Ведь косуле Патрику - всего две недели. Несколько дней назад он остался без мамы. Почему - не знает никто. Рано утром Екатерина Глушкова услышала чей-то писк и лай собак.

"Вышла за ворота. Они на него нападали. Я его схватила и закричала. Собаки отбежали. Я его занесла во двор", - рассказала Екатерина Глушкова.

Две большие сторожевые собаки чуть не растерзали детеныша. Женщина признается - думать и бояться было некогда.

"Маленький, грудной практически ребенок. Он напуган был. Дрожал, видимо, давно не кушал", - говорит Екатерина.

Сомнений не осталось - нужно спасать. Обратилась в министерство экологии. Так Патрик и попал в этот приют. Теперь новая мама регулярно навещает малыша.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Гоголевой.

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