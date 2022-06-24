Огнем охвачено свыше 70 тысяч гектаров

В России увеличилась площадь природных пожаров. Огнём охвачено свыше 70 тысяч гектаров в 12 регионах. В борьбе со стихией задействовали около 2 с половиной тысяч человек и 300 единиц техники, в том числе вертолёты. Больше половины возгораний - на Чукотке. Все очаги находятся в удалённых и труднодоступных районах, там работают парашютисты-десантники авиалесоохраны.

В Якутии, чтобы остановить распространение огня, прокладывают минерализованные полосы. А в Алтайском крае тушат пожар вблизи села Лаптев Лог. За минувшие сутки группировку усилили вдвое.

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