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В России увеличилась площадь природных пожаров

11:55
  • пятница
  • 24 июня 2022

Огнем охвачено свыше 70 тысяч гектаров

В России увеличилась площадь природных пожаров. Огнём охвачено свыше 70 тысяч гектаров в 12 регионах. В борьбе со стихией задействовали около 2 с половиной тысяч человек и 300 единиц техники, в том числе вертолёты. Больше половины возгораний - на Чукотке. Все очаги находятся в удалённых и труднодоступных районах, там работают парашютисты-десантники авиалесоохраны.

В Якутии, чтобы остановить распространение огня, прокладывают минерализованные полосы. А в Алтайском крае тушат пожар вблизи села Лаптев Лог. За минувшие сутки группировку усилили вдвое. 

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Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
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