Всемирная сеть здравоохранения объявила о пандемии оспы обезьян

Выявлено более 3,2 тысячи случаев

В мире выявлено более трёх тысяч пациентов с оспой обезьян. Последние данные сообщили в ВОЗ. Вирус быстро распространяется в Европе и Азии. Первые заболевшие зарегистрированы в Хорватии и Южной Корее. Одна из организаций в сфере медицины - Всемирная сеть здравоохранения - объявила пандемию.

Новые мутации, слишком быстрое распространение, нетипичный охват. Случаи заражения выявлены уже в полсотне государств. Самое время бить тревогу, решили эксперты из Всемирной сети здравоохранения. Американская организация, которая объединяет учёных из разных стран, объявила, что по миру шагает новая пандемия.

"ВОЗ должна срочно объявить собственную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Приняв незамедлительные меры, мы сможем контролировать вспышки. Действия, необходимые сейчас, требуют только чёткого информирования о симптомах, доступного тестирования, отслеживания контактов и карантина", - говорится в заявлении.

Чрезвычайного в этой истории действительно много. Ранее обезьянья оспа редко передавалась от человека человеку. И почти никогда не выходила за пределы африканского континента. Сейчас же она охватила почти всю Европу и Северную Америку. Добралась до латиноамериканских государств, Ближнего Востока и Австралии. Только на этой неделе список стран, где зафиксирована инфекция, пополнили Южная Корея, Ливан, Хорватия и ЮАР.

"Мне доложили о первом заразившемся в нашей стране. Лабораторный тест выявил у него наличие инфекции. Заболевший - 30-летний мужчина из Йоханнесбурга. В последнее время он не выезжал за пределы ЮАР", - сообщил министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлено уже более трёх тысяч случаев. Редкий вирус вызывает высыпания на коже, лихорадку, головную боль. В основном течение лёгкое, но бывают и осложнения, вплоть до летальных исходов. В Африке в этом году от оспы обезьян умерли десятки человек.

В России ни одного случая не выявлено. Роспотребнадзор усилил меры санитарного контроля на границе, чтобы предотвратить завоз вируса. Наши специалисты подчёркивают, что по масштабам распространения, заразности и нагрузке на систему здравоохранения оспа не идёт ни в какое сравнение с ковидом. Локдаун исключён. О глобальной пандемии тоже говорить пока рано. Тем не менее, отмахиваться от проблемы не стоит. Новые мутации уже серьёзно изменили вирус. Какие свойства он приобретёт в будущем, неизвестно.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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