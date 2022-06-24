"Украинцы отбывали номер": Лавров рассказал о переговорах с Киевом

Министр сообщил, что Запад оказывал давление на делегацию

США выделили Украине очередной транш военной помощи на сумму в 450 миллионов долларов. Вашингтон готовится направить комплексы РСЗО, артиллерийские снаряды и патрульные катера. Продолжая поставки вооружений, Запад лишь затягивает конфликт. Киев принципиально не желает садиться за стол переговоров.

Очередную партию дополнительной военной помощи для Украины за океаном уже одобрили. Там готовятся отправить новую подачку на сумму в 450 миллионов долларов. В пакет как минимум войдут боеприпасы и реактивные системы залпового огня. Оборонное ведомство США в выпущенном коммюнике анонсирует и четыре "Хаймарса". А вот "Джавелинов" и "Стингеров" в списке нет. Украинская армия, по мнению Пентагона, нуждается в более эффективном оружии. Аппетиты ВСУ растут. Вашингтон им активно потворствует. За океаном подобные действия эскалацией и затягиванием конфликта не считают.

"Общая сумма помощи для Украины только с 24 февраля превысила 6 миллиардов долларов. Примерно 6,8 десятых миллиарда - с момента прихода к власти нынешней американской администрации. Мы ежедневно работаем с Украиной и консультируемся на тему того, какие у них имеются пробелы и в чём конкретно испытывают нужду. Наши поставки соотносятся с происходящим на поле боя", - заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Не досчитаются ВСУ и беспилотников Grey Eagle с ракетами Hellfire, хотя переговоры с Пентагоном об их передаче велись. В Вашингтоне решили, что эта боевая техника рискует попасть в руки российским специалистам. Что в перспективе может стать угрозой для самих Соединённых Штатов. Опасения Пентагона понятны. Подарок украинской армии от французов - самоходные артиллерийские установки "Цезарь" - был захвачен российской армией в целости и невредимости. И аккуратно доставлен на "Уралвагонзавод" для дальнейшего исследования. Своеобразный привет и благодарность представители предприятия передали в Telegram-канале французского политика Режиса Кастельно, который первым сообщил о случившемся.

- Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе... Не то что наша "Мста-С"! Но, тем не менее, в хозяйстве пригодится. Шлите ещё - разберём.

Очевидно, что западные покровители не планируют прекращать поставки оружия на Украину. Более того, словно специально не позволяют Киеву идти на мирные переговоры с Москвой.

"Зачем далеко ходить. Уже после начала специальной военной операции буквально через несколько дней украинская сторона предложила переговоры. Мы сразу согласились. Несколько встреч украинцы просто "отбывали номер": сидели в кепках за столом. Потом в конце марта в Стамбуле действительно положили на стол бумагу. Она была нами взята за основу. Но сразу после Стамбула (знаем это наверняка) на них "цыкнули" американцы, англичане, потому что именно англосаксы сейчас верховодят в Киеве. Через день состоялась жуткая провокация в Буче. Потом, когда уже были вскрыты факты лицемерной, циничной инсценировки, о ней сразу замолчали", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Москва при этом к диалогу готова, о чём в очередной раз подчеркнул Сергей Лавров. Однако переговоры будут исходить из ситуации "на земле". Большинство населения освобождённых территорий не планирует возвращаться под знамёна киевской власти.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

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