Организовать его помогли военные

В Минобороны России рассказали о новой провокации, которую готовит киевский режим против мирного населения в Харькове. Националисты планируют взорвать здание детской больницы, обвинив в этом Москву. Российские ВС наносят удары только по военным объектам ВСУ.

"Солнцепёки" - тяжёлая огнемётная система для поддержки танков и пехоты. Укрыться от обстрела невозможно. После того, как двухсоткилограммовый снаряд попадает в цель, термобарическая смесь рассеивается в воздухе под давлением, создавая температуру 3000 градусов. Плавится даже сталь. На смену позиций - считанные минуты.

"Мы работаем на очень близких дистанциях. Можно сказать – на переднем крае. То есть мы можем вплоть до 500 метров уже работать. В связи с этим и наличием очень большого количества целей при каждой работе мы должны также быстро сменить эту позицию", - заявил Роман, заместитель командира взвода.

Однако националисты не прекращают обстрелы городов и посёлков Донбасса. Сегодня утром удары наносили по Сигнальному и Гольмовскому. Атакованы Брянка и Стаханов. Над Тепличным ночью наши ПВО сбили ракету "Точка-У", нацеленную на здание администрации главы республики. В Минобороны России сообщили и о подготовке новых провокаций.

В Харькове боевики националистического батальона "Кракен" и 113-й бригады теробороны под угрозой расстрела свозят медперсонал и больных детей из других городских учреждений в первую детскую больницу.

"При этом здание больницы заминировано, и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове. Для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов в город уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств", - заявил Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной.

На освобождённых территориях жители теперь смотрят российские телеканалы. Организовать вещание помогают военные, используя современный комплекс на базе бронеавтомобиля "Тигр". Программно-аппаратные средства обеспечивают ретрансляцию телерадиопередач в аналоговом и цифровом формате на расстояние более 50 километров, охватывая одновременно десятки населенных пунктов.

Александра Панина. Анна Александрова. "ТВ Центр".

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