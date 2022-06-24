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В Херсонской области наградили росгвардейцев

11:41
  • пятница
  • 24 июня 2022

Военные проявили себя во время СВО на Украине

За мужество, доблесть и отвагу. В Херсонской области наградили росгвардейцев, которые самоотверженно выполняют свой долг в зоне спецоперации по защите Донбасса. 

Помимо участия в боевых действиях, военные охраняют важные объекты, пресекают деятельность диверсионных групп, сопровождают гуманитарные грузы и обеспечивают безопасность мирного населения. В числе государственных наград - Орден Александра Невского, Орден Мужества и "За военные заслуги", медаль "За спасение погибавших", а также медаль ордена "За заслуги перед Отечеством". Их вручил глава Росгвардии Виктор Золотов.

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