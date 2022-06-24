Байден передвигается по Белому дому по инструкции

Президенту понадобилась шпаргалка, чтобы провести встречу

В интернете появилась пошаговая инструкция, предназначенная для президента США Джо Байдена. В американских СМИ обсуждают очередной конфуз президента.

Во время встречи по поводу внедрения ветроэнергетики Байден случайно продемонстрировал карточку с чёткими указаниями, как себя вести во время брифинга с журналистами. На ней были прописаны даже самые элементарные вещи.

Цитата из документа: "Вы входите в комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками... Вы занимаете своё место… Вы уходите".

В Белом доме уже поспешили оправдаться, назвав это традиционной практикой для многих политиков и чиновников. Но вопросов у граждан к дееспособности 79-летнего президента становится всё больше.

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