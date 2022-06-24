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В центре Москвы в выходные ограничат движение

10:20
  • пятница
  • 24 июня 2022

Это связано с проведением выпускных

В субботу и воскресенье в центре Москвы ограничат движение на некоторых улицах из-за проведения бала "Выпускник", говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства столицы.

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"С 08:00 25 июня до 07:00 26 июня перекроют участок улицы Ильинки от Старой площади до Красной площади и проезд вдоль ГУМа до улицы Варварки", - сказано в сообщении.

Кроме того, с 23:50 субботы и до 00:20 воскресенья на автомобиле нельзя будет проехать по Московорецкой улице и по Кремлевской набережной от Большого Москворецкого моста до Боровицкой площади. Полностью перекроют участки Софийской и Раушской набережных, Большой Москворецкий мост, площадь Васильевский спуск, улицу Варварку, Москворецкую набережную от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста.

Вместе с тем с 15:30 до 19:30 в субботу ограничат движение на участке Моховой улицы.

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