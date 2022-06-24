В Сочи смыло в море два автомобиля с 8 пассажирами

Одного человека уже удалось спасти

В Лазаревском районе Сочи в Черное море смыло два легковых автомобиля, передает со ссылкой на МЧС РИА "Новости".

"В районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря унесло два легковых автомобиля", - сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что в машинах всего находились восемь пассажиров. Одного из них удалось спасти, поиски еще семерых продолжаются. К поиску привлечены вертолет Ка-32 и спасательный катер "Валерий Замараев".

На территории курорта до 24 июня действует штормовое предупреждение по непогоде.

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