ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин увеличил льготные кредиты на благоустройство сельских домов

11:18
  • пятница
  • 24 июня 2022

Размер кредита зависит от региона

Правительство России увеличило размеры кредитов по льготной ставке, которые жители сел могут брать на благоустройство своих домов. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Ставка по таким кредитам не может превышать 5%. Разницу между льготной и рыночной ставкой банкам компенсирует государство.
В России увеличат лимиты кредитов по льготной и семейной ипотеке

Москва, Санкт-Петербург и Московская область не участвуют в этой программе.

Для жителей Ленинградской области и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, размер займа увеличен с 300 тысяч до 700 тысяч рублей. Сельчане в других регионах страны смогут взять кредит в размере до 500 тысяч рублей (ранее – 250 тысяч рублей).

Заемные средства можно использовать на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли, сообщается на официальном сайте федерального правительства.

14 июня стало известно, что на финансирование программы сельской ипотеки федеральное правительство направит дополнительно 7 млрд рублей. Эти средства пойдут на сохранение льготных условий займов всего под 3%, что позволит примерно еще 17 тысячам семей в сельской местности по всей стране улучшать жилищные условия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Строительство частного дома
Строительство частного дома
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.