Кабмин увеличил льготные кредиты на благоустройство сельских домов

Размер кредита зависит от региона

Правительство России увеличило размеры кредитов по льготной ставке, которые жители сел могут брать на благоустройство своих домов. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Ставка по таким кредитам не может превышать 5%. Разницу между льготной и рыночной ставкой банкам компенсирует государство.

Москва, Санкт-Петербург и Московская область не участвуют в этой программе.

Для жителей Ленинградской области и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, размер займа увеличен с 300 тысяч до 700 тысяч рублей. Сельчане в других регионах страны смогут взять кредит в размере до 500 тысяч рублей (ранее – 250 тысяч рублей).

Заемные средства можно использовать на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли, сообщается на официальном сайте федерального правительства.

14 июня стало известно, что на финансирование программы сельской ипотеки федеральное правительство направит дополнительно 7 млрд рублей. Эти средства пойдут на сохранение льготных условий займов всего под 3%, что позволит примерно еще 17 тысячам семей в сельской местности по всей стране улучшать жилищные условия.

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