Тренеры в России получат статус и льготы педагогов

Вводится также стандарт образовательной подготовки таких специалистов

До конца 2022 года в России будет внедрен профессиональный стандарт "Тренер-преподаватель". Соответствующее распоряжение 22 июня подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Благодаря этому решению тренеры, работающие в спортивных школах и центрах, получат статус педагогических работников со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями.

К осени 2022 года должен быть проработан вопрос о моделях и схемах оплаты труда тренеров-преподавателей. При их переводе на педагогическую работу основные параметры стимулирования будут сохранены.

Наряду с этим предусматривается создание государственного образовательного стандарта подготовки таких специалистов. Выпускникам вузов, обучавшимся по новым программам, будут присваивать квалификацию "Тренер по виду спорта. Преподаватель".

Для тех, кто ранее уже получил такую специальность, планируется организовать переподготовку и повышение квалификации, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее в Минспорта заявили, что отъезд иностранных игроков из клубов Российской премьер-лиги может повысить конкуренцию в российском футболе — как для спортсменов, так и для тренеров.

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