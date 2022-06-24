В России госпитализированы еще 1102 человека с коронавирусом

Выявлено 3154 заболевших

За сутки в России госпитализированы 1102 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 3154 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 240 человек, из них госпитализированы 108 пациентов.

Выздоровели за сутки 3225 человек. Скончались 65 заболевших.

Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18412805 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 380776 летальных исходов и 17839346 выздоровевших.

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