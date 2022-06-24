США освободили из Гуантанамо заключенного талиба

Это предпоследний из содержащихся там представителей движения

Официальный представитель "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) Забиулла Муджахид сообщил, что из американской тюрьмы Гуантанамо освободили предпоследнего заключенного сторонника движения.

"В результате усилий Исламского Эмирата Афганистан и его прямого и позитивного взаимодействия с США из тюрьмы Гуантанамо был освобожден один из двух оставшихся задержанных, Асадулла Харун", - написал Муджахид в соцсетях.

Он добавил, что "Талибан" считает своим долгом освободить афганцев, задержанных в других странах.

Также движение поблагодарило "братскую страну Катар" за содействие в освобождении Харуна из американской тюрьмы.

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