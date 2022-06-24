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В Курской области продлен повышенный уровень террористической опасности

11:31
  • пятница
  • 24 июня 2022

Его ввели из-за обстрелов со стороны Украины

Антитеррористическая комиссия приняла решение продлить в Курской области "желтый" уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июля. Об этом в пятницу, 24 июня, рассказал глава региона Роман Старовойт.

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Курский губернатор в своем Telegram-канале отметил, что правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работу в усиленном режиме.

Старовойт призвал жителей Курской области проявлять бдительность, сообщать в правоохранительные органы о подозрительных гражданах или оставленных без присмотра предметах.

Курская область расположена непосредственно на российско-украинской границе. После начала спецоперации России по защите республик Донбасса населенные и пограничные пункты региона неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. В частности, 15 июня был обстрелян пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе.

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