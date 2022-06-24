ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский объявил о "помолвке" Украины и ЕС

12:01
  • пятница
  • 24 июня 2022

Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз

Получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе – это помолвка с точки зрения человеческих отношений и серьезный шаг во взаимоотношениях Киева и Брюсселя. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение саммита ЕС предоставить стране кандидатский статус.

"Историческая неделя": Зеленский анонсировал ответ Евросоюза по членству Украины
Зеленскому досталось за внешний вид на встрече с европейскими лидерами

По утверждению Зеленского, предоставление статуса кандидата в ЕС – точка невозврата, которая повлечет за собой членство Украины в Евросоюзе, поскольку на саммите была выражена "не просто дружба и симпатия, а твердое и официальное намерение стать в будущем одним целым".

Президент Украины также заявил, что государство избавилось от унизительного определения "третья страна", тем более что "Украина никогда не была таковой по существу".

Теперь Украину можно привлекать к работе отдельных органов и новых программ в Евросоюзе, цитирует Зеленского РИА Новости.

В Албании, которая остается в статусе кандидата в Евросоюз, накануне призвали Украину не питать больших иллюзий относительно перспектив вступления в ЕС, поскольку некоторые государств, получив статус кандидатов, остаются в нем долгие годы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.