Зеленский объявил о "помолвке" Украины и ЕС

Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз

Получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе – это помолвка с точки зрения человеческих отношений и серьезный шаг во взаимоотношениях Киева и Брюсселя. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение саммита ЕС предоставить стране кандидатский статус.

По утверждению Зеленского, предоставление статуса кандидата в ЕС – точка невозврата, которая повлечет за собой членство Украины в Евросоюзе, поскольку на саммите была выражена "не просто дружба и симпатия, а твердое и официальное намерение стать в будущем одним целым".

Президент Украины также заявил, что государство избавилось от унизительного определения "третья страна", тем более что "Украина никогда не была таковой по существу".

Теперь Украину можно привлекать к работе отдельных органов и новых программ в Евросоюзе, цитирует Зеленского РИА Новости.

В Албании, которая остается в статусе кандидата в Евросоюз, накануне призвали Украину не питать больших иллюзий относительно перспектив вступления в ЕС, поскольку некоторые государств, получив статус кандидатов, остаются в нем долгие годы.

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