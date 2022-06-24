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Бочкарев: лечебно-диагностический комплекс им. Логинова готов на 85%

11:32
  • пятница
  • 24 июня 2022

Общая площадь комплекса составляет более 75 тысяч квадратных метров

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев оценил готовность лечебно-диагностического комплекса МКНЦ им. А.С. Логинова.

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"В столичном районе Перово на 85% завершено строительство лечебно-диагностического комплекса центра имени Логинова. В корпусе началась приемка помещений центрального стерилизационного отделения и водоподготовки", – сказал замглавы города.

Он добавил, что в здании комплекса продолжаются активные работы по отделке помещений.

Как уточнил Бочкарев, общая площадь здания комплекса составляет более 75 тысяч квадратных метров. Новый корпус рассчитан на 570 коек, включая койки реанимации и интенсивной терапии, места круглосуточного, дневного и химиотерапевтического стационаров. Готовится экспертный многопрофильный центр, ориентированный в первую очередь на онкологию.

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Лечебно-диагностический комплекс им. Логинова
Лечебно-диагностический комплекс им. Логинова
Лечебно-диагностический комплекс им. Логинова
Лечебно-диагностический комплекс им. Логинова
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