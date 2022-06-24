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Российские войска сжимают кольцо "горского" котла

11:40
  • пятница
  • 24 июня 2022

За вчерашний день взята под контроль половина Золотого

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в пятницу, что группировка украинских войск полностью блокирована в районе населенных пунктов Горское и Золотое. Российские войска сжимают кольцо "горского" котла, за вчерашний день взята под контроль половина Золотого.

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Уточняется, что всего в "горском" котле заблокированы до 2 тысяч человек: в том числе около 1800 военнослужащих, 120 нацистов "Правого сектора" и до 80 иностранных наемников.

Кроме того, сообщается, что ударом ВКС по трем пунктам дислокации иностранных наемников уничтожено более 200 "солдат удачи". Вместе с тем ракетным комплексом "Бастион" нанесен удар по стартовой позиции комплекса С-300 в районе Одессы, цель уничтожена.

Российской ПВО сбиты два самолета Су-25 в районах Высокополье в Николаевской области и Долгенькое в Харьковской области.

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