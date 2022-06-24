Германия может национализировать часть "Северного потока - 2"

В феврале правительство ФРГ по политическим мотивам приостановило сертификацию газопровода

Как пишет в пятницу издание Der Spiegel, Министерство по делам экономики и защиты климата Германии изучает планы национализации немецкого участка трубопровода "Северный поток - 2".

Уточняется, что правительство ФРГ хочет отсоединить немецкую часть трубопровода от остальной части и подсоединить к СПГ-терминалу.

Вместе с тем эксперты опасаются проблем для окружающей среды. Также есть неопределенность касательно прав собственности.

В феврале правительство Германии по политическим мотивам приостановило сертификацию "Северного потока - 2". Строительство полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Это две нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море.

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