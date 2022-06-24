Польша предложила Европе переходить на уголь

ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть и допускает запрет поставок газа

Европе необходимо переключаться на угольную энергетику. Такое предложение в пятницу, 24 июня, озвучил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По мнению политика, необходимо "поднимать вопросы, связанные с новым запуском угольной энергетики", поскольку "ясно видно, что такие страны, как Германия, Австрия и даже Голландия, на принципах аварийных планов возвращаются к угольной энергетике".

Моравецкий отметил, что Польша сохранила свою угольную энергетику и собирается увеличить добычу угля в стране с учетом перспективы энергетической безопасности на осенне-зимний период, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что польские власти пытаются решить проблему с источниками топлива, разрешив гражданам собирать хворост в лесу. При этом собираемые ветки не могут быть толще семи сантиметров, а перед походом за хворостом нужно пройти обучение у лесничего.

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