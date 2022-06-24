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МВД России отстранили от работы ряда площадок ЕС

12:39
  • пятница
  • 24 июня 2022

Это касается, в частности, центра мониторинга наркотиков и наркомании

Представители Министерства внутренних дел России исключены из участия в работе некоторых консультативных площадок стран Евросоюза. Об этом в пятницу, 24 июня, рассказал первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров.
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Смуров отметил, что можно говорить о полном прекращении взаимодействия и исключении России из участия в работе некоторых консультативных площадок: Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании, Группы Совета Европы по международному сотрудничеству в области наркотиков и зависимостей - Группы "Помпиду".

При этом контакты с компетентными органами государств Центральной Азии, а также со странами-партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не претерпели изменений, сообщает "Интерфакс".

Ранее в России прокомментировали высказывания о том, что страну могут исключить из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В уставе ФАО не предусмотрена возможность исключения какой-либо страны или поражения ее в правах.

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