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МИД Турции: Анкара и Москва доверяют друг другу

12:21
  • пятница
  • 24 июня 2022

Турция стремится как можно скорее решить "зерновую проблему"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что МОсквы и Анкары есть разногласия по множеству вопросов.

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"Но у нас есть и доверие, Турция единственная страна, которая может собрать за одним столом Россию и Украину", - добавил дипломат (цитата по РИА "Новости").

Он уточнил также, что Анкара старается как можно скорее решить "зерновую проблему" по вывозу судов с зерном из черноморских портов.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение. Турция отказалась присоединяться к ограничениям и позиционирует себя как посредника между Москвой и Киевом.

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