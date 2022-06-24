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В Кремле отметили излишнее стремление Молдавии стать частью ЕС

12:49
  • пятница
  • 24 июня 2022

Кишинев демонстрирует антироссийскую позицию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал получение Украиной и Молдавией статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.

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"Это, конечно, внутренние европейские дела, для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам, и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами. Этих проблем и так предостаточно, отношения с ЕС и так уже изрядно подпорчены", - отметил кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Вместе с тем пресс-секретарь обратил внимание на то, что Кишинев хочет в ЕС гораздо сильнее, чем европейцы хотят видеть его в союзе. По словам Пескова, стремление Молдавии в ЕС ассоциируется у властей страны с антироссийской позицией.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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