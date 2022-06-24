Песков объяснил, что важно для России в евроинтеграции Украины

В Кремле прокомментировали присвоение Украине статуса кандидата в ЕС

Предоставление статуса кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдавии — это внутреннее европейское дело. Такое заявление в пятницу, 24 июня, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение лидеров Евросоюза.

По словам представителя Кремля, "для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами".

Песков подчеркнул, что главное — чтобы все процессы, происходящие с Украиной и Молдавией, не приводили к дальнейшему ухудшению отношений России с ЕС, потому что они и так уже изрядно подпорчены.

При этом политик выразил сожаление в связи с тем, что в Молдавии ассоциируют предоставление ей статуса кандидата в ЕС с проведением антироссийского курса, сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что европейские лидеры выразили заинтересованность в том, "чтобы Украина находилась в наиболее выгодной переговорной позиции" в отношении России.

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