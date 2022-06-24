Источник рассказал о предстоящей кремации Шатунова

Певец скончался от инфаркта
Певца Юрия Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня. Об этом рассказал осведомленный источник.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, тело Шатунова кремируют, затем урну с прахом захоронят на столичном кладбище.
О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Причиной смерти бывшего солиста группы "Ласковый май" стал обширный инфаркт.
Ранее пресс- секретарь музыканта Аркадий Кудряшов рассказал, что похороны Шатунова пройдут в закрытом формате, поскольку близкие покойного категорически не хотят соприкасаться с прессой.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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