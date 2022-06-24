ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Источник рассказал о предстоящей кремации Шатунова

13:14
  • пятница
  • 24 июня 2022

Певец скончался от инфаркта

Певца Юрия Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня. Об этом рассказал осведомленный источник.
"Не молчи…": каким мы запомним Юрия Шатунова

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, тело Шатунова кремируют, затем урну с прахом захоронят на столичном кладбище.

О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Причиной смерти бывшего солиста группы "Ласковый май" стал обширный инфаркт.

Ранее пресс- секретарь музыканта Аркадий Кудряшов рассказал, что похороны Шатунова пройдут в закрытом формате, поскольку близкие покойного категорически не хотят соприкасаться с прессой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Цветы и портрет певца Юрия Шатунова у школы-интерната №2
Цветы и портрет певца Юрия Шатунова у школы-интерната №2
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.