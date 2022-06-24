Лавров: ЕС и НАТО собирают современную коалицию для войны с Россией

Налицо русофобская заряженность Евросоюза

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана, что Москва будет реально смотреть на поведение Европейского союза и следить за теми реальными шагами, которые он предпринимает.

"У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или измениться в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы выбрали", - добавил глава внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил Лавров, действия Запада отсылают к началу Второй мировой войны.

"Евросоюз вместе с НАТО собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно", - заключил глава МИД.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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