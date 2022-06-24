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Трое детей находились в унесенных в море автомобилях в Сочи

14:37
  • пятница
  • 24 июня 2022

Один человек погиб, судьба пятерых, в том числе детей, неизвестна

В Сочи развёрнута спасательная операция. В затопленном ливнями городе бурным потоком воды в море унесло два автомобиля с людьми. По предварительным данным, один человек погиб, судьба как минимум пятерых до сих пор неизвестна. Среди пропавших без вести - трое детей. К поискам подключили авиацию.

Все произошло настолько неожиданно, что туристы из Ставропольского края не успели опомниться.  Они приехали в Лазаревское отдыхать "дикарями". Разбили свой кемпинг на берегу горной реки Чемитоквадже. И почему-то пренебрегли предупреждениями о надвигающемся ливне. Переждать эту ночь спокойно не удалось. Из-за сильных осадков образовался грязевой поток, который обрушился на туристов. Лагерь буквально смыло. Две семьи попытались укрыться от стихии и на автомобилях спустились к мосту. Там их накрыло волной и унесло в море. Очевидцы сумели вытащить одну из машин. Позднее - уже утром - спасатели обнаружили в море 43-летнего мужчину. Он плыл, держась за бревно. Ещё один турист найден погибшим. Также спасатели нашли в море тело девушки, но пока её личность не установлена. Поиски пропавших продолжаются. Среди них есть и дети. Младшему всего год.

"Сейчас работает авиация МЧС России, а также работает катер на воде, работает группировка наземная, задействованы специалисты МЧС России, ЮРПСО России, муниципальные службы", - сказал Никита Гавриляк.

По прогнозам синоптиков, сегодня в регионе также будут ливни, гроза и ожидаются сходы селей. В Сочи действует штормовое предупреждение. Жителей и гостей региона просят внимательно следить за изменениями погоды и соблюдать все необходимые меры безопасности. В селе Каткова Щель ночью смыло селевым потоком в море несколько машин. Обошлось без пострадавших.

Всего к ликвидации последствий ливней и разлива рек в Сочи привлечены больше тысячи человек и около 400 единиц спецтехники. К поискам пропавших после ливня людей подключились и следователи-криминалисты.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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