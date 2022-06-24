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Песков оценил вероятность поездки Путина к отшельнице Агафье Лыковой

13:47
  • пятница
  • 24 июня 2022

По сообщениям СМИ, Лыкова пригласила президента в гости

Точно сказать, навестит ли президент России Владимир Путин отшельницу Агафью Лыкову, которая живет в тайге в Кемеровской области, сложно. Об этом в пятницу. 24 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приглашении Лыковой президенту навестить ее.

Песков уточнил, что о письме отшельницы Путину узнал из сообщений средств массовой информации, само приглашение он не видел.

Представитель Кремля заявил, что не может сказать, какие у президента планы и "будет ли у него какая-то такая передышка на несколько дней", а если будет — то когда.

Кроме того, Агафья Лыкова далеко живет и добираться к ней непросто, напомнил Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что губернатор Кемеровской области "проявляет заботу" об отшельнице, ей также помогает и навещает местное население, сообщает РИА Новости.

Почти 100 лет в кемеровской тайге поселилась семья староверов Лыковых, которую в конце 1970-х обнаружили геологи. Агафья Лыкова — последний представитель этой семьи, "чужих" она увидела лишь в возрасте 33 лет. В апреле 2022 года отшельнице исполнилось 78 лет, она до сих пор живет на заимке в тайге и отказывается переезжать в город.

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