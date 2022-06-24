Тапир Сью из Московского зоопарка вышла в летний вольер

Киперам пришлось долго ее уговаривать

В Московском зоопарке вышел в летний вольер равнинный тапир - самка по имени Сью. Конец июня, а эта капризная дама только сейчас решилась покинуть зимние покои.

Она вальяжно погрузилась в тёплый бассейн. Не торопясь, даже с некоторой брезгливостью, всё осмотрела и обнюхала. И только потом совершила заплыв. Киперам пришлось долго уговаривать Сью выйти на солнечный свет, на подъём она тяжела. Возможно, дело в возрасте: в природе тапиры обычно доживают до 18 лет, а этой особе уже 30.

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